CASERTA ALLE ELEZIONI Cerreto replica a Vignola: “La nostra leader Giorgia Meloni non ha tenuto nessun comizio. I nostri avversari non alimentino polemiche inutili”

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia: “La Meloni ha fatto una passeggiata a Caserta, ha incontrato i giornalisti e preso la parola per un saluto di 4 minuti. Tra l’altro il programma era stato anticipato a Digos, Questura e Prefettura”

CASERTA Al disappunto espresso dal candidato sindaco Romolo Vignola, causato dall’impossibilità di poter svolgere domenica sera un comizio in piazza Ruggiero e dall’aver visto, neanche 24 ore dopo, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni tenere un comizio in piazza Dante, replica il commissario provinciale di Fdi Marco Cerreto: “Voglio precisare che lunedì 20 Giorgia Meloni ha fatto una passeggiata a Caserta arrivando in macchina a piazza Vanvitelli che ha percorso a piedi per salutare i commercianti. Ha poi incontrato i giornalisti in piazza Margherita. Non vi era nessun materiale elettorale ma dei rull up come riferimento per i giornalisti per evitare dispersioni e solo come punti di riferimento. Nel frattempo – sottolinea Cerreto – dei quadri di partito erano presenti in piazza e Giorgia ha preso la parola per un saluto di 4 minuti. Penso che da qui a dire che fosse un comizio c’è ne passa. Inoltre tutto il programma è stato debitamente anticipato a Digos, Questura, Prefettura e vigili urbani. I nostri avversari cerchino il confronto sui temi e non alimentino polemiche inutili”.