CASERTA. Delitto di corso Trieste. Uccise la madre con 10 coltellate, scarcerato il figlio 25enne

CASERTA/CALVI RISORTA (Tina Palomba) – In preda ad una crisi nervosa uccise, a maggio dello scorso anno, la mamma con dieci coltellate. Eduardo Chirico 25 anni, difeso dall’avvocato Vittorio Giaquinto, oggi ha ottenuto la scarcerazione dal gip e il trasferimento presso la struttura di Rems di Calvi Risorta. Il giovane dopo il delitto della madre, Rubina Chirico di 52 anni, in un’abitazione al civico 42 di corso Trieste, in pieno centro di Caserta, si presentò in Questura dove agli agenti confessò subito il grave fatto di sangue.

Raccontò di aver acquistato il coltello qualche giorno prima con l’intenzione di utilizzarlo. Poi, nel cuore della notte, mentre Rubina stava dormendo, l’avrebbe colpita ripetutamente. Tra i due, vittima e carnefice, dei vecchi rancori e strane morbosità che fecero subito inquadrare tra gli investigatori il movente del matricidio.

Il processo, intanto, a carico di Chirico è già pendente dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, presidente Donatiello, dove recentemente il perito del tribunale ha confermato l’incapacità di intendere e di volere del ragazzo. Il gip lo ha scarcerato proprio per queste problematiche in attesa che si trovasse una struttura per il recupero. Nella Rems di Calvi Risorta proprio questa mattina è stata garantita la disponibilità al recupero del 25enne.