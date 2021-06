CASERTA. Estorsioni sui manifesti elettorali. Condannati ex sindaco ed ex vicesindaco

Otto le condanne in tutto e tre assoluzioni

CASERTA/MARCIANISE (gv) – Estorsioni sui manifesti elettorali, voto di scambio per l’elezioni regionali 2015. Otto condanne e tre assoluzioni. È questo il verdetto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Caparco. Quattro anni e 8 mesi per l’ex vicesindaco di Caserta ed ex presidente della Casertana Pasquale Corvino, 4 anni e 8 mesi per l’ex sindaco di San Marcellino Pasquale Carbone.

Condannati, inoltre, Agostino Capone, fratello di Giovanni Capone, a 15 anni di carcere; sua moglie Mariagrazia Semonella a 6 anni; Antonio Zarrillo, 54 anni di Capodrise, a 9 anni; Roberto Novelli, 56 anni di Caserta, a 1 anno in continuazione con un’altra sentenza. Inflitti poi 3 anni per Paolo Cinotti, 36 anni di Caserta; 1 anno e 4 mesi anni per Silvana D’Addio, 48 anni di Caserta, alla quale è stata concessa la sospensione della pena.

Assolti, invece, Gianfranco Rondinone, 38 anni di Caserta, difeso dall’avvocato Stefano Alessandrelli, e Pasquale Valerio Rivetti, 28 anni di Maddaloni, difeso dagli avvocati Michele De Fraia e Giuseppe Scala. Assolto anche Francesco Alberto Spaziante.