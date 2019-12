CASERTA. Giovane affetto da leucemia mieloide acuta. Appello urgente per un donatore di piastrine

CASERTA (Christian e Lidia de Angelis) – Appello urgente per cercare donatori di piastrine per salvare un giovane 21enne, affetto da grave patologia. Tutta la cittadinanza, infatti, in queste ore si sta mobilitando per trovare un donatore compatibile per Leonardo Daniele, affetto da leucemia mieloide acuta e ricoverato al Sant’Anna e San Sebastiano di Casetta. Questo l’appello a tutti i casertani: “Vi Chiedo di Pregare e di Far Girare questo Messaggio è URGENTE!!!..In questi giorni ad un ragazzo di 21 Anni è stato diagnosticata una leucemia mieloide acuta… stanno chiedendo donatori all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta..PREFERIBILMENTE DONATORI GIOVANI…SERVONO DONATORI DI PIASTRINE…presentarsi entro le 8:30 escluso sabato e domenica (in genera si può donare anche dai 18-60anni) ALL’ARRIVO MOSTRARE QUESTA FOTO AL MOMENTO VA SPECIFICATO SU UN QUESTIONARIO alla voce ..Per Chi Doni?..CHE LA DONAZIONE È PER-Leonardo Daniele ONCOEMATOLOGIA – IN CASO DI COMPATIBILITÀ RESTARE DISPONIBILI ENTRO LE 24 ORE DALLA CHIAMATA. SUL FOGLIO CI SONO NUMERI TELEFONICI E INFO. FATE GIRARE FOTO E MESSAGGIO IL PIU’ POSSIBILE GRAZIE DI CUORE”.