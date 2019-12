CASERTA. Martedì l’attesa presentazione del nuovo calice di Giugiaro per la distilleria Petrone

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Grande evento in programma martedì 10 dicembre, alle ore 11.30, nella Reggia di Caserta presso la Casa del Giardiniere di Corte “Sir John Andrew Graefer”, ubicata all’interno del Giardino Inglese, per la presentazione ufficiale del calice “bufala”, creato da Giugiaro Architettura per l’Antica Distilleria Petrone di Mondragone e realizzato dall’azienda leader nel design Vetrario Rastal, che si ispira alla testa di una bufala, simbolo della fertile Campania Felix, in cui l’Azienda capitanata da Andrea Petrone, è radicata dal 1858.

Da tempo Andrea aveva in mente la realizzazione di un oggetto che rappresentasse l’italianità della sua distilleria, e la qualità e la tipicità delle materie prime usate per la produzione dei rinomati liquori, noti in tutto il mondo. Non a caso, le erbe e le essenze impiegate dall’Azienda Petrone per realizzare l’AmaRE’, l’amaro della Reggia, provengono dal settecentesco Reale Giardino Inglese.

Fabrizio Giugiaro firma anche il packaging delle confezioni contenenti “Bufala” per le quali si è ispirato invece al Vesuvio, scegliendo il nero della lava come colore caratterizzante a cui, per ogni tipologia di liquore, viene affiancata una cromia dedicata.



In questo modo la famiglia di liquori trova un’immagine comune che rinnova lo storico brand, conferendo un tocco di eleganza ai momenti di degustazione.Alla kermesse prenderanno parte Tiziana Maffei, direttore della Reggia, Andrea Petrone e il designer Fabrizio Giugiaro. Moderatrice dell’evento, la giornalista Laura Gambacorta.

Al termine della presentazione è previsto un percorso di degustazione a cura di tanti artigiani del gusto. Saranno presenti con i loro prodotti i Consorzi di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, della ricotta di bufala campana Dop e della melannurca campana Igp, e varie aziende agricole.

Gli assaggi salati saranno realizzati dagli chef Paolo Barrale, Andy Luotto e Mattia Poggi, mentre la parte dolce sarà a cura di Nino Cannavale, Helga Liberto, Casatiè Petrone 1960, e molti altri ancora.

I vini proposti per la degustazione, verranno serviti dai sommelier dell’AIS Delegazione di Caserta.

Diversi anche i barman che realizzeranno cocktail con i liquori della Distilleria Petrone:

Roberto Onorati, Salvatore D’Anna, Giacomo Sera, Francesco Conte, Domenico Barra e Salvatore Mosca.

Si ringraziano per la partecipazione anche l’Accademia Italiana della Gastronomia Storica, Rastal Italia, l’ISISS Nicola Stefanelli di Mondragone, il Maestro violinista Ciro Formisano.

La giornata si concluderà con le visite guidate al Giardino Inglese e alle Tombe sannitiche, chiuse da circa 15 anni e in apertura straordinaria per l’occasione.