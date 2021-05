CASERTA. Il dj Joseph Capriati torna in pista con un concerto online alla Reggia

CASERTA – Domani mattina, nella sala Giunta del Comune, alle ore 10:30 si terrà una Conferenza Stampa per la presentazione del nuovo progetto di Joseph Capriati presso la Reggia di Caserta che verra’ messo in onda sabato 29 maggio 2021 dalle ore 19:30 italiane in mondovisione, un concerto online NO PROFIT in collaborazione con le realta’ piu’ importanti del nostro network e i media piu’ rilevanti nel settore della musica elettronica che in questo periodo soffre visto lo stop forzato dovuto al Covid.

Alla conferenza interverranno : Joseph Capriati, artista produttore, musicista e dj, Lucia Fortini assessore regionale alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili, Carlo Marino sindaco del Comune di Caserta e Emiliano Casale assessore grandi eventi e attivita’ produttive.