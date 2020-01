CASERTA. IL RACCONTO. Ragazza aggredita nella notte: “Parlavo con un amico. Quel folle ci ha picchiato, mi ha baciato e presa a bottigliate”

CASERTA (red.cro.) – L’ha raccontato lei, ma anche i suoi familiari sui social (QUI LE PRIME INFORMAZIONI). Ludovica, minorenne, è stata aggredita nei pressi della stazione di Caserta nella serata del primo gennaio. Era insieme ad un amico, ferma a chiacchierare prima di tornare a casa. All’improvviso, un uomo ha iniziato a colpire l’amico, Ludovica ha provato ad aiutare il ragazzo e in un primo momento l’aggressore si è fermato, chiedendo aiuto. Ma poi ha cominciato nuovamente a picchiare sia lei, sia lui. Ma non solo, l’uomo ha preso la ragazzina e l’ha baciata, invitandola a seguirlo. I ragazzi sono fuggiti, per salvarsi, ma una bottiglia lanciata l’aggressore l’ha colpita in pieno volto. Ludovica è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta, lì i medici hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno applicato 15 punti di sutura.