CASERTA. Massimino Vecchione le sparava grosse con Michele Maravita per darsi delle arie. Menomale per lui che Izzo del Decò ha dichiarato che i soldi datigli erano per un concerto di Biagio Antonacci

CASERTA – (g.g.) Nell’anno 2017, Biagio Antonacci non ha fatto un tour estivo. Magari è stato impegnato in qualche grande festa di piazza dove raramente gli artisti di prima fascia si esibiscono ma dove vanno quando il cachet è molto alto. In questi casi, però, il biglietto non si paga. Perchè questa premessa apparentemente bislacca: il tour di Biagio Antonacci è al centro di una vicenda che a noi piace pensare sia andata così come l’ha raccontata ai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta Alessandro Izzo, titolare del supermercato Decò di Messercola di Cervino.

Ci piace pensarlo perchè riteniamo che negli ultimi due anni orientativamente dal 2018 quando abbiamo avuto la possibilità di chiacchierarci di nuovo dopo averlo bastonato duramente per molto tempo, Massimo Vecchione, il noto imprenditore casertano, uno tra i più conosciuti nel settore dell’organizzazione di eventi, ha cessato di frequentare certe compagnie. Ce lo aveva assicurato quando chi scrive questo articolo, gli aveva chiesto espressamente se lui continuasse o meno a frequentare il signor Michele Maravita. Rispose di no e CasertaCe ovviamente a titolo super gratuito si rese disponibile a pubblicare dei comunicati stampa relativi ai suoi eventi.

Vecchione è ben presente nell’ordinanza che ha portato prima all’arresto del Maravita e poi alla sua scarcerazione da parte del Riesame nell’ambito di un’inchiesta, ancora non chiusa, in cui resta, però, pesantemente indagato.

Diavolo di un Massimino: conoscendo tutti e due i soggetti, il Vecchione per averci parlato direttamente, il Maravita per quello che abbiamo scritto negli anni scorsi e per quello che abbiamo letto in diverse ordinanze, non è improbabile che l’auto con cui i due hanno raggiunto il Decò si sia trasformata in una sorta di “cazzatificio”. Della serie, a chi la spara più grossa. Il modello di riferimento, l’obiettivo della propria auto-celebrazione risiede nella dimostrazione evidente della propria capacità di stare in mezzo alla strada, come si suol dire, di essere scaltri, furbi, ‘nsist al punto da incassare molto quattrini.

Alla fine quella conversazione intercettata convince, aggiungiamo noi, comprensibilmente gli inquirenti che quel fessone di Massimo Vecchione abbia partecipato ad una estorsione di camorra. Quest’ultimo dice infatti a Maravita, rientrando in auto dopo essere andato dentro al Decò a parlare con Alessandro Izzo, di aver preso da lui la cifra di mille euro che verrà suddivisa in parti uguali e dunque con contestuale corresponsione a Maravita di 500 euro sull’unghia.

Siccome i carabinieri di Caserta e quelli del Nucleo investigativo in particolare sono professionisti di prim’ordine, esperti delle cose del mondo, prima di infilare Vecchione in quest’inchiesta hanno voluto ascoltare l’imprenditore, il quale ha spiegato che l’imprenditore di eventi gli aveva consegnato 12 biglietti per un concerto di Biagio Antonacci, intascando, in cambio la somma di 720 euro. Se Maravita non ha assistito alla scena, non è improbabile che il Vecchione sia andato in auto e per farsi bello e grosso con il soggetto appena nominato abbia detto di aver ottenuto mille euro non specificando che i soldi da lui incassati riguardavano il corrispettivo di una normale e legale vendita di biglietti.

Apparire una persona normale autore di una transazione legittima, gli provocata quasi vergogna, perchè a Vecchione piaceva evidentemente diventare un credibile suonatore nella casa dei suonatori.

Ritorniamo al punto di partenza: quei biglietti sono costati 60 euro cadauno. Abbiamo compiuto delle ricerche e in quell’estate (la conversazione intercettata è del luglio 2017) non risulta che Antonacci si sia esibito a pagamento in un tour che invece ha cominciato, evidentemente nei teatri, comunque in aree chiuse, nel dicembre successivo. Per cui probabilmente questo i carabinieri questo lo sanno, quei biglietti si riferivano non ad un evento prossimo, ma ad una cosa che si sarebbe verificata nei mesi successivi e ciò è perfettamente possibile, dato che i fan di un artista comprano i biglietti con largo anticipo per evitare di rimanere tagliati fuori dal solito, probabile sold out.

