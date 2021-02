Rissa al ristorante, 38enne di CASERTA beccato fuori regione e denunciato

CASERTA (red.cro.) – I militari della stazione carabinieri di Castelforte, in provincia di Latina, coadiuvati dai colleghi della stazione di Itri, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di “rissa e danneggiamento” un 38enne di Caserta, un 32enne ed un 37enne del luogo ed un 37enne di Santi Cosma e Damiano.

I predetti, a seguito di una discussione sorta per futili motivi tra i primi due, davano luogo ad una rissa tra di loro, all’esterno di un ristorante danneggiandone finanche la vetrata della porta d’ingresso. Inoltre, a carico del suddetto 38enne di Caserta, su richiesta del locale comando arma e per il tramite del commissariato di P.S. di Formia, è stato emesso un foglio di via obbligatorio per un periodo di anni 3 con divieto di far ritorno nel comune di Castelforte, oltre alla prevista sanzione amministrativa per violazione delle misure di contenimento atte a fronteggiare l’emergenza covid-19.