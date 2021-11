CASERTA. Se la prima seduta della nuova assise si tenesse il 22 novembre come annunciato, i consiglieri comunali non potrebbero votare alle elezioni provinciali. Ecco perchè

Soliti pasticci e solita superficialità nel rapporto con le norme vigenti. La proclamazione ri-effettuata ieri non rende “in carica” i consiglieri. Lo saranno solo in sede di prima seduta quando verranno superati alcuni passaggi indispensabili. Per cui, tempi strettissimi. Bisognerà farlo massimo entro il 18

CASERTA – A quest’ora di domenica faremmo volentieri a meno di occuparci di questi argomenti che onestamente, visti i protagonisti, gli interpreti, rappresentano anche per chi li tratta, una sorta di piccola depravazione. Abbiamo scritto ieri (CLIKKA E LEGGI), della nuova proclamazione degli eletti dopo il clamoroso errore dei 33 consiglieri comunali. Ovviamente stiamo parlando del comune di Caserta.

Ancora ieri girava la data del 22 novembre come giorno della prima seduta del consiglio comunale. Ma ci permettiamo di ricordare al segretario Salvatore Massi che la legge elettorale che regola le elezioni provinciali, cioè la 56 del 2014, nella sua formulazione caotica, stabilisce con certezza che al voto vanno, come elettorato attivo, sindaci e consiglieri comunali in carica da almeno 30 giorni prima della data della consultazione.

Di ciò dovrebbe essere già stato allertato il comune di Caserta dall’ufficio elettorale insediato presso l’amministrazione provinciale che, a sua volta, dal 35esimo giorno in poi precedente alle elezioni dovrebbe cominciare a lavorare sull’elenco degli aventi diritto al voto, perchè questo elenco serve poi a stabilire il numero delle firme da raccogliere che sono variabili per i candidati alla presidenza della provincia e per i candidati al consiglio provinciale. Comunque senza complicare troppo i discorsi, non c’è dubbio, per scrupolo oggi ci siamo andati a rivedere la legge Delrio di cui, a suo tempo, quando fu sciaguratamente approvata per volere assoluto dell’allora premier Renzi, criticammo aspramente e sul discorso dei 30 giorni come termine per certificare l’elenco dell’elettorato attivo, non c’è dubbio.

Ora, siccome un consigliere comunale è tale ed ha pieni poteri ed è in carica non quando viene proclamato ma nel momento in cui, durante la prima seduta, vengono votati eventuali previsioni di incompatibilità, è evidente che i 30 giorni decorrono dal 18 novembre. Per cui, domani il consiglio comunale dovrà essere necessariamente convocato, magari con un rapido telegramma per martedì 16, massimo mercoledì 17 se non si vorrà arrivare all’ultimo giorno, il 18 novembre in modo che poi, subito dopo la seduta, la segreteria generale del comune possa comunicare all’uffico elettorale già insediato presso la provincia il nome degli aventi diritto.