CASERTA. Si spoglia sul treno e si masturba davanti ad una ragazzina. Arrestato 35enne

La giovane è fuggita dal vagone ed ha chiesto aiuto al…

CASERTA – Paura sul treno Napoli-Caserta, dove un uomo si è denudato davanti a una ragazzina e ha iniziato a masturbarsi.

Episodi del genere non è la prima volta che succedono. In questo caso la ragazza, minorenne, ha raccontato che il viaggiatore prima l’ha guardata insistentemente e facendole complimenti molto spinti. Subito dopo si è spogliato compiendo atti osceni in sua presenza. Prima che la ragazza si allontanasse per cercare aiuto, l’uomo l’ha anche toccata.

Scappata dal vagone, la giovane ha chiesto aiuto al personale Trenitalia. Appena il treno si è fermato è intervenuta la Polizia Ferroviaria, che ha individuato e fermato l’uomo. Si tratta di un 35enne di Caserta. L’uomo è stato fermato e denunciato per atti osceni e violenza sessuale.