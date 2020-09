CASERTA. Si toglie la vita mentre è in vacanza. Ecco cos’è successo a Luigi Montanaro in Puglia

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Emergono ulteriori dettagli sulla morte di Luigi Montanaro, il 37enne di Caserta, ritrovato esanime dall’amico con cui stava trascorrendo le vacanze in Puglia. Il corpo del 37enne è stato ritrovato vicino ad un albero, nei pressi della località Pugnochiuso, proprio dall’amico. Secondo quanto si è appreso, il giovane, che nel capoluogo campano svolgeva l’attività di barman, si sarebbe suicidato impiccandosi con un filo elettrico.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima e l’amico sarebbero giunti nei pressi della spiaggetta, e mentre lo stesso amico, dopo essere sceso dall’auto, dava un’occhiata alla zona, il barman avrebbe “approfittato” di quel momento di distrazione per portare a termine il suo intento. Quando l’amico è tornato all’auto, ha fatto la terribile scoperta.

Ancora da chiarire le motivazioni che hanno spinto il giovane a togliersi la vita. Pare si fosse da poco separato dalla moglie. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che contestarne il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale come disposto dal medico legale e dal magistrato di turno. Dopo l’esame autoptico la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.

Sull’episodio, indagano i carabinieri della Tenenza di Vieste.