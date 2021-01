CASERTA. Studentesse universitarie mettono in piedi la “casa del sesso” in via Cappuccini. Indagato dipendente pubblico

CASERTA – Avevano trasformato il loro appartamento di via Cappuccini a Caserta in una casa d’appuntamento due studentesse di nazionalità italiana.

A scoprirlo, a seguito di una segnalazione, i carabinieri i quali hanno avviato un servizio di osservazione e appostamenti nei pressi dello stabile.

Il via vai di persone ha confermato i sospetti e fatto scattare il blitz. Indagato il proprietario dell’abitazione, un 40enne di Caserta che è accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Ieri il gip Alessandra Grammatica, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le istanze del difensore dell’unico indagato, l’avvocato Daniele Delle Femmine, hanno dissequestrato l’immobile. Secondo quanto sostenuto dal legale, una delle due ragazze aveva chiesto all’uomo, suo amico, di poterle prestare l’appartamento per studiare con una collega di corso mentre questi era fuori casa per lavoro. Il 40enne, dipendente pubblico, si sarebbe fidato cedendo alla richiesta. Le due ragazze invece, avrebbero utilizzato la casa come alcova per accogliere i clienti.

L’uomo resta comunque indagato.