CASERTA Tassa sui rifiuti, prorogata al 15 aprile la presentazione delle domande per le esenzioni e le agevolazioni Tari

Lo avevamo chiesto a gran voce e, stavolta, l’amministrazione ha provveduto ad allungare i tempi per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti aventi diritto. Soddisfatto il consigliere Pio Del Gaudio che aveva presentato una mozione in commissione Bilancio

CASERTA Lo avevamo chiesto a nome dei cittadini casertani e, stavolta, il Comune ha preso provvedimenti. La giunta comunale di Caserta ha, infatti, proposto al consiglio comunale di prorogare la scadenza delle domande relative alle esenzioni ed agevolazioni Tari 2022 al 15 aprile, e ciò per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei Caf. Tale scadenza, secondo il regolamento approvato la scorsa estate, era stata fissata al 28 febbraio ma moltissimi non ne erano a conoscenza. Soprattutto non erano a conoscenza del fatto che annualmente, per accedere alle esenzioni Tari, bisognerà ripresentare la domanda specifica.

“La delibera che abbiamo approvato e che nei prossimi giorni sara’ portata in consiglio comunale – ha spiegato l’assessora comunale alla Programmazione finanziaria ed Entrate comunali, Gerardina Martino – proroga di fatto la precedente scadenza fissata al 28 febbraio per la richiesta di agevolazione, riduzione ed esenzione della tassa sui rifiuti. Ci e’ sembrato giusto accogliere le numerose richieste dei cittadini e dei centri di assistenza fiscale in quanto, a causa del sovrapporsi di scadenze fiscali, assistenziali e previdenziali, e considerata la necessita’ di evitare sovraffollamenti, molti contribuenti non erano riusciti a presentare l’istanza in tempo utile”. Soddisfatto Pio Del Gaudio, tra i leader dell’opposizione in consiglio comunale che aveva presentato una mozione in commissione bilancio in cui si richiedeva di prorogare la scadenza. “E’ un atto di buon senso, giustizia ed equita’ – dice Del Gaudio, ex sindaco di Caserta dal 2011 al 2015 – resosi necessario a causa del perdurare della crisi pandemica e dell’emergenza economica. La precedente scadenza del 28 Febbraio era sfuggita alla maggioranza dei casertani. Moltissime famiglie, soprattutto le meno abbienti, avrebbero perso ingiustamente il diritto alle esenzioni o riduzioni. Ringrazio l’Assessore al bilancio e tributi Martino ed in particolare tutti i Consiglieri componenti della Commissione Bilancio ed il Presidente Iannucci, che hanno messo da parte le appartenenze politiche condividendo il disagio diffuso che la precedente scadenza avrebbe determinato. La crisi che stiamo vivendo, acuita dagli eventi bellici, va affrontata con determinazione e coesione . La delibera in questione ne e’ un esempio” conclude Del Gaudio.