CASTEL VOLTURNO. S’introduce nella casa della ex e la sequestra col figlio. Condannato

CASTEL VOLTURNO – E’ stato condannato ad 1 anno e 6 mesi S.D. di Castel Volturno, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, sequestro di persona e di porto di una scacciacani senza tappo rosso.

La condanna, che arriva dai giudici della prima sezione Collegio C del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riguarda solo la questione della pistola e perché l’imputato sarebbe entrato in casa della ex moglie passando per un balcone.

Assolto invece dall’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona dell’ex consorte e del figlio di 4 anni.

I fatti risalgono tra il dicembre 2017 e ottobre 2018 quando la coppia, dopo la fine del loro matrimonio, stavano affrontando una separazione burrascosa soprattutto perché l’uomo non accettava che la donna avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale. In quella circostanza, una sera, l’uomo s’introdusse in casa della sua ex passando da un balcone e chiudendo in una camera, la donna col bimbo.