CETTO LA QUALUNQUE. Ops, la presidente Asi Pignetti si è accorta che la segnaletica è abusiva. E i 200 e più pali della luce? E le palme di Marican-Canciello come sono?

TEVEROLA (g.g.) – Esistono le intelligenze reattive, veloci, il cui effetto repentino che si traduce in azioni ad alta intensità adrenalinica, è frutto di un talento intuitivo; poi, ci sono intelligente più lente che raggiungono la loro velocità di crociera, come succedeva ad un vecchio motore diesel, gradualmente, alla distanza e non tanto sullo scatto, su quella che veniva chiamata la “ripresa”. Possiamo dire tranquillamente, alla luce del post pubblicato stamattina, che la presidente dell’Asi Raffaela Pignetti, possieda entrambi questi crismi. E ci fermiamo qui, perché se continuiamo nella elencazione delle sue virtù che la portano alla perfezione fisiognomico-mentale-intellettivo di una Wonder Woman, altro che Barbie, ci urla addosso che siamo sessisti, forse addirittura misogeni, “che non sto nel contesto, che profumo di marcio” (cit. L’Esercito del selfie).

Da un lato infatti, la presidente ruggisce come una leonessa di fronte ad ogni articolo scritto da questo giornale ed esprime la sua intelligenza intuitiva nelle geniali, nonché repentine decisioni di far votare dall’alto del suo carisma, ai consiglieri del direttivo Asi, letteralmente ipnotizzati e trasformati in figure simili ai valletti di Cleopatra, delibere di affidamento, naturalmente oneroso, ad avvocati di grido di portafoglio di azioni legali contro il sottoscritto, che hanno raggiunto già quota 60mila euro in esborsi attinti dalle casse pubbliche. Dall’altra arriva, maturando la perfezione del suo pensiero, ad andamento lento, fine di un lungo processo di apprendimento, di illuminazione, per intenderci una roba in stile Mosè sul Monte Sinai, a decisioni al limite dell’infallibilità. Se non ricordiamo male la Pignetti è presidente dell’Asi da più di quattro anni. Sembra tanto, ma è niente rispetto alla necessità di comprendere, di stanare quei rarissimi casi di illegalità che all’interno del perimetro delle aree industriali, incrostano la grande bellezza della Canciello Marican city. E ora non vi mettete a cercare il pelo nell’uovo, osservando che finanche il Mosè il quale era intento a scrivere una roba piuttosto impegnativa come i 10 comandamenti, ci impiegò 40 giorni, non 4 anni. Insomma, non stiamo a spaccare il capello. Ci ha impiegato 4 anni, ma è arrivata ad una comprensione quasi metafisica riguardante la segnaletica interamente abusiva.

Ora, come capita spesso a tanti, come capita in molte situazioni relazionali, esiste un’attenzione particolarissima per l’operato di chi si detesta. Spesso e volentieri, questo nasconde un amore inconscio, mascherato da odio. In poche parole, “chi disprezza, compra”. Dunque, in un meandro remoto della sua coscienza, dove abita lo spiritello di Giovanna d’Arco, la presidente Pignetti mi ama e ci ama.

Perché, diciamocela tutta, questa segnaletica, improvvisamente viene riscoperta come abusiva, evoca, pur senza sovrapporvisi, una delle battaglie importanti di Casertace, quella che ha trovato riscontro nell’ordinanza chiesta ed ottenuta dalla Dda, contro il ras del clan dei Casalesi Mario Iavarazzo e nei confronti del re dei 6×3 Armando Aprile. In questo caso, non si tratta di pubblicità, ma di segnaletica. Non ci sarebbero le autorizzazioni dei Comuni e dunque va tutto rimosso. Ma quei segnali, a partire da questo che abbiamo indicato col verde speranza che dà il benvenuto nell’Asi in area Aversa Nord, chi li ha impiantati? L’Asi non era a conoscenza negli anni scorsi del fatto che fosse abusivo anche il suo segnale di benvenuto? E queste strutture sono state messe di notte, all’insaputa della dirigenza dell’Asi, che se le è ritrovate una mattina com’è successe nel ’61 ai residenti di Berlino, che andarono a dormire democratici e liberi e si risvegliarono comunisti per coazione?

Amnistia: il nostro amore per la Pignetti non è, infatti, inconsapevole come il suo per noi. E’ manifesto, esplicito, quanto tragicamente incompreso. Per cui, amnistia, diciamo che è andata andata proprio così: cioè che questa qui si sia svegliata una mattina e solcando le strade dell’area di Aversa nord, le abbia improvvisamente, trovate piene di cartelli e segnali stradali che il giorno prima non c’erano, compreso quel “benvenuti nell’Asi”, mai in realtà commissionato dal Consorzio. Come avete potuto notare, siamo passati, proprio a dimostrazione dell’assunto iniziale di questo articolo sulla completezza di questa super manager, dall’intelligenza riflessiva, che implicava una conoscenza antica dei fatti, una maturazione graduale della stessa, all’intelligenza intuitiva e creativa che collega il draconiano provvedimento della presidente ad una reazione immediata ad un evento imprevisto, qual è sicuramente il blitz, l’impianto, nottetempo, di segnali e cartelli.

E allora, benissimo, presidente Pignetti, le facciamo un’offerta di pace: riavviciniamo le nostre posizioni, mettiamo in comunione i nostri estri e cominciamo insieme, finalmente, un’opera di ricostruzione materiale e morale dell’Asi. Insomma, una Perestroika che, la storia ci insegna, lei lo sa, altrimenti se lo può far spiegare sempre dal suo pigmalione, il grande esperto in storia contemporanea, il Franco Cardini della situazione, Stefano Graziano, non può che partire dalla Glasnost e cioè dalla trasparenza.

I 100, 200 e forse ancor di più, pali dell’illuminazione impiantati da quei simpaticoni della Canciello family che provano a rinverdire con le loro americanate, il rito di J.R., sono frutto della presenza di un titolo autorizzativo? E le palme della famiglia botanica Washington, sono state piantate dopo che il Comune di Teverola le ha regolarmente autorizzate sempre dai soliti Canciello? E i chilometri e chilometri di asfalto messi sulle strade? Vogliamo metterci insieme a cercare, l’ha aiuto anch’io, naturalmente gratis, perché lei di soldi già ne ha spesi una pala per le querele contro il sottoscritto. Vediamo se le troviamo queste autorizzazioni e magari che all’ufficio tecnico del Comune di Teverola facciano un nuovo furto come quello, salvifico per molti, accaduto qualche anno fa, lavorando in due, possiamo ridurre i tempi della illuminazione logica di tipo diesel. Non ci si impiegherà 3 o 4 anni, com’è successo per la segnaletica e i cartelloni, ma magari fra due mesi mandiamo le ruspe e rideterminiamo un minimo di legalità in questo autentico far-west senza legge e senza regole che è l’Asi di Caserta e che è, in particolare, quell’autentica eccellenza che farebbe impazzire di entusiasmo Cetto La Qualunque rappresentato dal comparto di Aversa Nord.