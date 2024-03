CHE CAOS. Centinaia di dipendenti portano in tribunale l’ospedale di CASERTA. Ecco cosa sta succedendo

CASERTA – Evidentemente c’è qualcosa che non è andata a buon fine. Un corto circuito relativamente al conteggio delle date, dei festivi e delle relativi pagamenti, se è vero, come è vero, che abbiamo raggiunto una clamorosa quota 100 di ricorsi al tribunale Santa Maria Capua Vetere presentati da altrettanti dipendenti dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La struttura ospedaliera guidata dal dirigente Gaetano Gubitosa, infatti, secondo quanto denunciano decine e decine di dipendenti del nosocomio, non avrebbe pagato il compenso previsto per l’attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, così come previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro delle professioni sanitarie.

Come detto, sono tantissimi i ricorsi presentati dai dipendenti del Sant’Anna e San Sebastiano che stanno praticamente inondando la sezione Lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Va detto che in tutti i casi Gubitosa ha mandato gli avvocati dell’ospedale, Domenico Sorrentino e Antimo D’Alessandro, a resistere in giudizio.

Cercheremo di approfondire ancor di più la questione, ma c’è il rischio che questa storia possa costare migliaia di euro, se non centinaia di migliaia, alle casse di un ospedale che, come ogni azienda della sanità campana, non ha esattamente una grande capacità di spesa.