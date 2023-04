Città in lutto. Scompare l’ex comandante dei vigili urbani

Tanti i messaggi di cordoglio.

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) La comunità piange la scomparsa dello stimato e apprezzato ex comandante della polizia municipale, Vincenzo Buonomo che lascia questa terra. Appresa la notizia l’intera comunità si è stretta alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi, anche quello dell’amministrazione cittadina: “È profondo il cordoglio che esprime l’amministrazione comunale con il sindaco Ernesto Di Mattia, la Giunta e il Consiglio presieduto da Ivana Tinto, per la morte di Vincenzo Buonomo. Ex dipendente comunale, per molti anni Buonomo ha guidato il locale comando di Polizia Municipale occupando con diligenza e abnegazione il non facile posto del comandante – si legge. Alle famiglie Buonomo/Cinquegrana, e ai dipendenti Vito Buonomo e Michele Di Santo l’amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento”.