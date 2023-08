Comunità in lutto: muore ex sindaco

Il ricordo dell’attuale sindaco

GALLUCCIO – Comunità in lutto: si è spento l’ex sindaco Stefano Bartoli. E’ stato in carica, alla guida della cittadina che oggi conta poco più di 2mila abitanti, dal 2003 al 2008. Il ricordo dell’ attuale sindaco Franco Lepore: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Stefano Bartoli. Avvocato e già sindaco del nostro Comune, Stefano è stato prima di ogni cosa una persona eccezionale. Un gentiluomo di altri tempi, amico di tutti, che ha fatto della bontà d’animo, dell’onestà e della generosità la cifra stilistica della propria esistenza. Un esempio per tutti: come amministratore, come professionista, come cittadino e soprattutto come uomo. Galluccio perde uno dei suoi figli migliori. Difficile non sentire la sua mancanza, impossibile dimenticarlo”.

E ancora: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Galluccio formulo le più sincere e commosse condoglianze alla sua famiglia, nella ferma certezza che il ricordo e gli insegnamenti di Stefano saranno sempre una delle più belle testimonianze di passione politica e impegno civico al servizio degli altri. Che la terra ti sia lieve, caro Stefano”.