CONSORZIO ASI, Giovanni Zannini vuol prendere il posto di Graziano: telefona ai sindaci per salvare la Pignetti. La Regione fa il “penultimatum” e si rende complice di una illegalità ormai sfrontata

CASERTA (g.g.) – Se un ente importante qual è senza ombra di dubbio la Regione Campania

ti scrive una lettera-diffida, è tale e non altro, in considerazione del fatto



che contiene un termine stretto e perentorio per fornire le risposte alle domandeposte e il destinatario della lettera se ne sbatte allegramente gli zebedei, si è portati a pensare chequel termine “perentorio” porterà sicuramente all’emissione di provvedimenticonseguenziali.

Siccome questo non è successo, almeno per il momento, di fronte al silenzio strafottente con

cui gli organi dirigenti del consorzio per le aree di sviluppo immobiliare,

(pardon, industriali), che hanno letteralmente fatto finta di non aver letto la

lettera con cui la Regione chiedeva conto, entro e non oltre la data del 26

gennaio, della regolare costituzione dell’organo assembleare, che nelle Asi si

chiama consiglio generale, vuol dire che De Luca e i suoi uomini hanno un’idea

piuttosto stravagante delle loro funzioni amministrative. Evidentemente nella scuola napoletana

e salernitana, un ultimatum non è tale, ma è solo un “penultimatum”. Alla

presidente dell’Asi Raffaela Pignetti e ai revisori dei conti, cioè all’organo di

controllo del Consorzio, era stata posta una domanda semplicissima: dal novembre

2019, data in cui sono scaduti sicuramente gli Ambiti, cioè quelle posizioni che

permettono ad un rappresentante di un gruppo di Comuni riuniti di svolgere

pienamente la funzione di componente del consiglio generale, si

è provveduto a rinnovare le rappresentanze attraverso quelle assemblee di ambito

da cui far uscire un rappresentante legittimato nel rispetto del termine

inemendabile dei cinque anni di carica, così previsto da una legge regionale

regolatoria per quel che riguarda l’ordinamento e le funzioni delle Asi campane?

La Pignetti non ha risposto, mentre i revisori hanno rifilato alla Regione una

sorta di super-cazzola. Hanno scritto di altro, bypassando totalmente la

questione della verifica dei poteri dell’organo assembleare. A questo punto un

ente serio, una Regione ben amministrata, che tutela la dignità della propria

funzione istituzionale, provvede ad un commissariamento ad acta, cioè spedisce un

suo rappresentante con il mandato stretto di provvedere al ripristino della

legalità violata, attraverso la convocazione delle mini assemblee elettorali di

ambito. E invece la Regione non l’ha fatto. In questo modo la Pignetti e i

revisori dei conti hanno dimostrato di avere delle entrature inortodosse

all’interno di quegli uffici, che a questo punto bisognerà stanare, in quanto

datate al tempo in cui l’allora consigliere regionale Stefano Graziano assunse il

controllo totale dell’Asi, governandolo insieme alla nota e potentissima famiglia

Canciello, di cui i nostri lettori sanno tutto.

Pare che stia per partire un’altra lettera, stavolta molto ruvida. Ma noi non ci

crediamo, le chiacchiere stanno a zero. E questi qua all’Asi, continuano a fare

di tutto e di più con il loro nuovo angelo custode Giovanni Zannini che aspira

evidentemente a sostituire anche con il rapporto con i Canciello, il

defenestrato Stefano Graziano, attaccandosi letteralmente al telefono per

compulsare il sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara, si è affiancato

alla Pignetti sfregiando la storia di legalità di questo giornale, che lo ha

fatto uomo e gli ha dato la possibilità, demolendo letteralmente nel nome della

nobiltà della difesa dello stato di diritto e della legalità, l’amministrazione

di Giovanni Schiappa.

Dicevamo di Giovanni Ferrara. La gag di alcune sere fa ha visto protagonista l’ingenuo sindaco di San Felice a Cancello chiamato nella sede dell’Asi con l’obiettivo di tenere l’assemblea dell’Ambito che mette insieme i comuni di San Felice a Cancello e di Santa Maria a Vico. Era già tutto pronto. L’ottimo “pirozziello”, così lo chiamava il compianto Peppe Sagliocco, cioè il sindaco di Santa Maria a Vico, l’ovviamente zanniniano Andrea Pirozzi, era lì sul posto insieme all’ottimo Iaia, rappresentante d’Ambito uscente che ha vissuto un’esperienza molto gratificante all’interno del consorzio Asi, visto e considerato che durante gli anni del suo mandato la figliola è stata assunta. A quanto pare, il Ferrara avendo capito finalmente l’antifona, ha fatto retromarcia e ha lasciato il parcheggio della sede dell’Asi.

Domanda: ma se la Pignetti convoca un’assemblea d’Ambito, non si sa poi perché solo quella di San Felice e Santa Maria a Vico, o meglio lo sappiamo perché, auto-certifica lo stato di illegalità in cui versa il consorzio Asi; perché se una è convinta di avere dalla sua parte la ragione del diritto e dunque ritiene che due assemblee, quella del gennaio 2020 e quella di alcuni giorni fa siano pienamente legittimate da una corretta verifica dei poteri dell’elettorato attivo e passivo, non va poi a convocare utilizzando la spregiudicatezza ormai sempre più incontinente e inconsapevole dello Zannini, un’assemblea d’Ambito con le modalità di un blitz aumm-aumm.

Se ce ne fosse ancora bisogno questa è un’ulteriore dimostrazione di come si opera all’interno di un ente pubblico che come ha detto giustamente il rappresentante del comune di Pietramelara qualche giorno fa, nel corso dei lavori del consiglio generale, vive in una condizione di totale disprezzo del diritto e delle regole con un organo assembleare totalmente illegale che a nostro avviso ha prodotto a partire da novembre 2019 ad oggi, atti deliberativi nulli per diritto e per logica, per forma e sostanza.

Se la Regione Campania continua ad appoggiare tutto questo, girandosi dall’altra parte al di la di qualche lettera senza conseguenze, si rende complice di questa struttura che produce illegalità.

Nelle scorse settimane la Regione ha posto la stessa domanda formulata all’Asi di Caserta, ad altri 4 consorzi omologhi provinciali. Quattro su quattro cioè Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, hanno attestato e dimostrato di avere le carte in ordine e di aver rinnovato le rappresentanze assembleari nel rispetto integrale di modalità e termini previsti dalla legge regionale.

Questo sapete cosa significa? Che oggi la Regione sa benissimo che l’Asi di Caserta svolge le sue funzioni in quel contesto di totale illegalità di cui abbiamo scritto e riscritto nelle ultime due settimane. Per cui, De Luca, il suo assessore regionale Antonio Marchiello e i dirigenti del settore attività produttive sono passibili di concorso in una pratica che in assoluto noi abbiamo il dovere di definire discutibile, opaca ma che relativamente al nostro pensiero è, ribadiamo, totalmente illegale.