Convince la vicina a trasferirsi per una terapia di coppia. Poi la violenta per giorni. Condannato

SANTA MARIA A VICO – Un 43enne di Santa Maria a Vico, residente a Ravenna, è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere con le accuse di violenza sessuale, lesioni e cessione di stupefacenti nei confronti di una vicina di casa. E’ ai domiciliari a Santa Maria a Vico.

Il 43enne aveva convinto la donna, reduce da una lite col compagno a trasferirsi in casa sua per una terapia di coppia: “Io le persone le porto all’inferno e poi le riporto fuori, prendendole piano piano per i capelli”, le aveva detto.

Per 5 giorni la donna, peraltro incinta, è stata costretta a partecipare a festini a base di cocaina e a subire atti sessuali, lesioni con colpi di cucchiaio sui glutei e bruciature di sigaretta. E’ successo dal 17 al 21 luglio scorsi.