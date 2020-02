Coppia di ultracinquantenni trovati con la droga in cucina e più di 8 mila euro in contanti. I NOMI

SAN FELICE A CANCELLO – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, in San Felice a Cancello, unitamente ai militari della stazione di Santa Maria a Vico del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (SA), hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Domenico Biondillo, 52enne, e della propria moglie Pasqualina Gagliardi, 51 anni, entrambi residenti a Santa Maria a Vico. I due, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 30 grammi circa di cocaina, 8.430 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati accompagnati, rispettivamente, presso le case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli (NA), a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.