CORONAVIRUS. Positivo un infermiere del Moscati di AVERSA

AVERSA – Nuovo caso di contagio da coronavirus registrato tra gli operatori delle strutture ospedaliere della nostra provincia. In questo caso, si tratta di un tampone positivo segnalato all’ospedale Moscati di Aversa. Il soggetto è un infermiere ed è stato ricoverato 4 giorni fa, il 9 settembre, nel nosocomio normanno con il tampone che ha dato il risultato due giorni fa. Ma solo oggi, domenica, l’uomo è stato trasferito presso uno dei covid center. Non è stato ancora chiarito se sono già state effettuate tutte le operazioni per la sanificazione della struttura.