Corruzione alla Conservatoria di S. MARIA C.V: chieste 7 condanne

A far nascere l’inchiesta era stata la denuncia presentata da uno dei dipendenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel corso dell’udienza, celebrata dinanzi al collegio presieduto dal giudice Giovanni Caparco, il pubblico ministero Gionata Fiore ha invocato la condanna a 4 anni di carcere per Nunzio Di Fuccia., 2 anni e 8 mesi per Aldo Ardito, Carmine Caiazzo, Giovanni Traettino, Pasqua Infante, Mariangela De Riggi e Rosario Vuoto tutti a processo per i favori in cambio di soldi alla Conservatoria dello Stato di Santa Maria Capua Vetere.

L’indagine aveva riguardato la corruzione nell’ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di cui avrebbero beneficiato sia i dipendenti sia i professionisti che riuscivano ad ottenere i certificati in tempi celeri ed a costi inferiori. A far nascere l’inchiesta era stata la denuncia presentata da uno dei dipendenti.

Si torna in aula a maggio per le arringhe dei difensori tra cui sono impegnati gli avvocati Gerardo Marrocco, Claudio Sgambato e Goffredo Grasso.