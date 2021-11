COVID. Nuovi contagi in paese: “Famiglia con 6 positivi, tutti vaccinati”

ARIENZO – Il covid rialza la testa ad Arienzo. Ecco la situazione, spiegata dal sindaco Giuseppe Guida: “I contagiati fanno parte di tre distinti nuclei familiari, in isolamento domiciliare. Tra i nuclei familiari coinvolti, si registra un’intera famiglia di sei positivi, tutti vaccinati, in buone condizioni di salute. La curva è in leggero aumento, ma si mantiene bassa e non desta preoccupazioni. Naturalmente, vista la generale crescita dei contagi, raccomandiamo di prestare la massima attenzione e di mantenere tutti i comportamenti in linea con la normativa anti-Covid. Prosegue, intanto, la campagna vaccinale nel nostro Comune, con un dato estremamente rassicurante: il 92% della nostra popolazione risulta, ufficialmente, vaccinata“.