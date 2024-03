Dalla Provincia di Zannini e Magliocca incarico al nipote diretto del sindaco Andrea Pirozzi, quello che concordava i voti elettorali con i camorristi. E la Prefettura…LINES NOTTE

Noi di CasertaCe, che stiamo dalla mattina alla seria su albi e documenti delle amministrazioni casertane, non ci stupiamo più di nulla. Ma quella di Santa Maria a Vico è la vicenda più incredibile di cui abbiamo scritto dalla nascita di questo giornale online

SANTA MARIA A VICO/CASERTA (g.g.) – Quello che è successo, anzi, quello che non è successo al comune di Santa Maria a Vico, raccontato da CasertaCe e che attesta, almeno dal punto di vista elettorale, la connessione tra l’attuale sindaco Andrea Pirozzi, uomini e donne della sua amministrazione e soggetti tutt’altro che marginali nella criminalità organizzata, rappresenta per noi il punto più basso toccato dal dopoguerra ad oggi nell’attività di controllo e doverosa azione che l’autorità di governo rappresentata dalla prefettura dovrebbe svolgere, affinché la criminalità organizzata non si insinui in istituzioni con la bandiera tricolore che campeggia su ogni comune e che cinge il tronco di ogni sindaco del nostro Paese.

A causa di un’indagine lentissima e resa ancor più lenta da un trasferimento di un magistrato della DDA, oggi si è potuto scrivere solo che più di 20 persone tra politici, imprenditori, gente della burocrazia di Santa Maria a Vico, sono iscritti nel registro degli indagati per il reato di voto di scambio, aggravato dalla connessione con la camorra, ai sensi dell’articolo 416 ter del codice penale.

Quelle intercettazioni sono più incisive delle dichiarazione di un reo confesso. Che lo Stato consenta ancora ad Andrea Pirozzi di rappresentarlo, costituisce un pessimo esempio per i cittadini che, qui da noi, ritengono che non sia in vigore l’ordinamento della repubblica italiana.

Non solo Pirozzi continua indisturbato a fare il sindaco, non solo partecipa alla manifestazione tenuta a Roma dal governatore Vincenzo De Luca contro di governo, invitato quale manipolo di fasce tricolori aggregate al consigliere regionale Giovanni Zannini (CLICCA, GUARDA E LEGGI) , ma continua a ricevere benefici da questa appartenenza.

Ovviamente, ciò avviene tramite i fondi pubblici erogati dall’amministrazione provinciale di Caserta, un ente che si è dimostrato un feudo incontrastato dello Zannini che lo controlla centimetro per centimetro con Giorgio Magliocca, il quale, come ha dimostrato il video da noi pubblicato la scorsa estate (CLICCA, GUARDA E LEGGI) , si configura vicino al mondragonese come un vero e proprio ascaro.

Nei giorni scorsi, con determina pubblicata integralmente in calce all’articolo, la numero 303, il sempre presente dirigente Gerardo Palmieri ha firmato l’incarico diretto per la posizione di coordinatore della sicurezza a Raffaele Pirozzi, ingegnere 35enne di San Felice a Cancello, ma soprattutto nipote diretto di Andrea Pirozzi.