Decide di uccidersi a due passi dal mare, oggi l’addio a Lucia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Con il passare delle ore emergono nuovi particolari in merito alla tragedia avvenuta ieri mattina in zona “Fiumarella”.

Lucia Imbimbo, questo il nome della vittima, si sarebbe lanciata dalla finestra dell’androne di una palazzina alle spalle del lungomare nord. Cosa ci facesse la donna in quella zona, non è ancora chiaro, anche perché risiedeva con suo marito nel rione San Nicola una zona che si trova dalla parte opposta al luogo dove si è consumato questo orribile fatto.

Un tonfo, questo hanno dichiarato di aver sentito i residenti, che quando si sono resi conti che a terra vi era il corpo esamine di una donna, hanno immediatamente allertato i soccorsi che giunti sul posto hanno ritrovato la 48enne ancora in vita e dunque è scattata una corsa contro il tempo per cercare di strapparla alla morte.

Purtroppo nella clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno, Lucia è deceduta alle 13.30 di ieri. Una morte che dovrebbe far riflettere tutti noi oltre che ad angosciarci. Non sappiamo cosa sia davvero successo a Lucia in una calda mattinata di domenica, ma sicuramente se ognuno di noi non fosse pervaso dal proprio egoismo dedicando un po’ di tempo agli altri, molte tragedie potrebbero essere evitate.

I funerali della vittima si svolgeranno oggi 21 agosto 2023 alle ore 16.00 nella chiesa di San Nicola. Ci uniamo al dolore delle famiglie Imbimbo – Dello Margio, porgendo loro le nostre più sentite condoglianze.