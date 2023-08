DEGRADO A BAIA DOMIZIA. Discarica a cielo aperto: villeggianti infuriati

I rifiuti non sarebbero la sola criticità della zona ma anche…

SESSA AURUNCA/BAIA DOMIZIA – Un cumulo di rifiuti in continua crescita, con grave rischio igienico sanitario, è stato segnalato dai villeggianti di Baia Domizia Nord e snobbato dalle autorità.

I rifiuti insistono in viale del Narciso e non sarebbero la sola criticità segnalata dai residenti della zona. Un lampione della pubblica illuminazione caduto perché marcio alla base e mai sostituito insieme ad un cancello di accesso di un fondo inedificato, in evidente pericolo di crollo, destano preoccupazione tra gli i villeggianti sempre più delusi e amareggiati