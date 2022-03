MADDALONI – Stamattina nella via che collega Corso Primo Ottobre e via Capillo una donna si è denudata nel vicoletto per urinare sul tombino presente sul manto stradale. La scena è stata notata dai passanti. Era in compagnia di un uomo. I due si sono poi allontanati da vico Marzaioli prima dell’arrivo delle forze di polizia.