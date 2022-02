Dramma infinito. Morta anche la madre del poliziotto 45enne

PRATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Morta anche la madre di Angelo Cambio, il 45enne poliziotto suicida (CLIKKA E LEGGI QUI ALTRI PARTICOLARI SU QUANTO ACCADUTO IERI). Da poco la notizia che anche la 61enne madre di Angelo, ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Bologna, si è spenta.

Secondo le prime indiscrezioni il 45enne poliziotto di Pratella, che viveva e lavorava a Bologna, presso la Squadra mobile, trovato senza vita ieri all’ora di pranzo, nel letto accanto alla madre, affetta da gravi patologie, avrebbe prima avvelenato la madre, e poi si sarebbe tolto la vita con un mix di farmaci. Ieri Angelo Cambio avrebbe compiuto 45 anni, i colleghi, dopo una lunga malattia, lo aspettavano in ufficio perché si sarebbe dovuto sottoporre alla visita necessaria al rientro al lavoro. Lui, però, non si è presentato. E non ha risposto ai messaggi di auguri degli amici, del fratello. Angelo infatti da tempo soffriva di una patologia che lo aveva costretto a sottoporsi ad un delicato trapianto di fegato.

L’allarme è scattato attorno all’ora di pranzo dopo che Angelo non aveva risposto ai messaggi di auguri del fratello e degli amici. Una vicina si è accorta di un biglietto sulla porta di casa con su scritto: “Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno”. Sul posto è giunta un’auto della polizia, ma quando il 45enne non ha risposto neanche ai colleghi, questi si sono accorti che qualcosa non andava. Riusciti ad entrare nell’abitazione, si sono trovati davanti alla macabra scena.

I contorni dell’accaduto sono ancora al vaglio della Squadra mobile che sta indagando, insieme alla scientifica, coordinata dal pm Bruno Fedeli. Al momento non si escludono le ipotesi di un omicidio-suicidio o di un doppio suicidio, tramite ingestione di farmaci.

Ora le salme dei due saranno sottoposte ad esame autoptico come disposta dalla magistratura, poi saranno liberate per i funerali. Sotto shock i colleghi poliziotti e le due comunità. Angelo era un ragazzo solare, generoso, pieno di vita, nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia simile.