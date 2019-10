E che ci fa Karim Aga Khan IV: i CANCIELLO comprano la ex OLIVETTI per 16 milioni di euro

MARCIANISE (g.g.) – Si chiamava Olivetti, poi, nei resoconti giornalistici diventò Ex Olivetti. Poi vi furono montate le insegne della Indesit e di un’altra impresa ancora. Infine arrivò la Ixfin del noto imprenditore irpino Pugliese. E a quel punto la partita si chiuse. Tante inutili manifestazioni degli operai, tanti oziosi incontri nei ministeri, tanti tavoli sindacali ma il fallimento fu ineluttabile.

I dipendenti recuperarono qualche spicciolo per via giudiziaria, come liquidazione,e a Marcianise rimasero solo i mastodontici capannoni, le imponenti strutture che riteniamo finirono nella massa passiva.

Di questi giorni è la notizia di un interesse, probabilmente già concretizzato con l’acquisto, da una parte di una nota famiglia imprenditoriale: 16 milioni di euro. Pronti ad essere pagati sull’unghia. E secondo voi, in provincia di Caserta, chi è in grado di tirar fuori una cifra di queste dimensioni? Ma naturalmente loro, i Canciello, che starebbero per rilevare l’ex Olivetti per farci una delle loro spettacolose ristrutturazioni. Per carità, niente di losco, fino a prova contraria. Il problema non è costituito da quest’operazione, che potrebbe essere legale e legittima (questo lo stabiliremo in seguito), ma sta a monte. Se i Canciello, che a questo punto non possiamo più chiamare “La famiglia di Gallo Cedrone” come abbiamo simpaticamente definito il Canciello dei Canciello, Ferdinando, cioè l’uomo della Bentley, della Lamborghini eccetera, ma la famiglia di Karim Aga Khan (CLICCA PER LEGGERE DI CHI SI TRATTA), oppure la famiglia del sultano del Brunei. Il resto ve lo diremo appresso.