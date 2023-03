È ufficiale: Antonello Velardi candidato sindaco del centrodestra

Forza Italia e Lega…

MARCIANISE – Forza Italia e Lega scenderanno in campo al fianco del candidato sindaco Antonello Velardi a Marcianise. L’annuncio è arrivato al termine di un confronto tra le parti ed è stato ufficializzato dai segretari provinciali dei due partiti Giuseppe Guida e Salvatore Mastroianni. “L’unità di intenti e una chiara visione sulle prossime dinamiche elettorali – hanno dichiarato Guida, per Forza Italia, e Mastroianni, per la Lega – ci hanno portato a sintonizzarci sul nome del nostro candidato a sindaco in uno dei grandi Comuni chiamati al voto il 14 e il 15 maggio. Il passo successivo sarà la definizione del programma, in accordo con Velardi. Sarà un progetto valido, incentrato sul territorio e sui cittadini”.