MONNEZZA & CAMORRA. Interdittiva alla ditta che opera a Parete, Lusciano e Pastorano. ECOCE: “Estranei ai rilievi della Prefettura”

Questa presa di posizione, che pubblichiamo nella sua versione integrale, ci spinge a continuare a lavorare su questa vicenda, magari con qualche seria ed approfondita ricostruzione storica di tipo geneaologico

CASERTA – E’ di stamattina la notizia della decisione della Prefettura di Napoli sull’interdittiva antimafia alla ditta ECOCE, società di Giugliano della famiglia Cecere che si occupa di servizi per l’igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché noleggio di automezzi per l’ecologia, spurgo e disostruzione della rete fognaria, azienda operante in alcuni Comuni della provincia di Caserta, tra i quali Parete, Lusciano, Pastorano e fino a qualche giorno fa anche a Teverola.

L’ad Immacolata Cecere ha deciso di scrivere una risposta, un comunicato nel quale si prova a spiegare la versione dei fatto dell’azienda, che si dice sorpresa della decisione dell’ufficio territoriale del governo di Napoli, ritenendo la decisione priva di fondamento.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: