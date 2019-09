ESCLUSIVA ASI. Ecco la prova: dal satellite la certezza che dove ci sono i capannoni di Canciello Marican non c’era nulla da ristrutturare

TEVEROLA (G.G.) – Che ci volete fare, è la sfortuna: qualche anno fa tutto l’archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Teverola ha preso fuoco, e non un documento è sopravvissuto.

Probabilmente neppure i permessi a costruire che il mitico Gennaro Pitocchi ha rilasciato, ai tempi delle amministrazioni di Biagio Lusini, alla famiglia Canciello, da Marican 1 a Marican millemila.

La memoria orale, però, che pure ha svolto una funzione fondamentale nella formazione del diritto privato romano, da cui discendono tutti i diritti dei paesi della cosiddetta famiglia indoeuropea, ci soccorre.

Si tratta di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del DPR 380 del 2001, di cui abbiamo diffusamente scritto in un articolo di qualche settimana fa (CLICCA QUI).



In poche parole, quelle dei Canciello dovevano essere ristrutturazioni di manufatti già esistenti, di capannoni dismessi.

Questo e solo questo, altro non si sarebbe potuto organizzare.

Perché è stato proprio l’utilizzo dell’articolo 36 a consentire la moltiplicazione dei permessi che hanno concesso di trasformare l’area Asi di Teverola in una sorta di luna park, in una sorta di Euro…Canciello.

Due delle tre immagini che pubblichiamo rappresentano aree in cui oggi insistono capannoni industriali costruiti dai Canciello e dunque venduti ed affittati dall’Asim, che non è un refuso, ma è la vera definizione che il consorzio intercomunale merita, Aree di Sviluppo Immobiliare e dunque non industriale, una sorta di sub-agenzia del mega immobiliarista di Frattamaggiore, dei geniali Canciello che da coltivatori di asparagi hanno creato, con operazione tipo quella dei 250mila metri quadrati del Comune di Carinaro, un vero e proprio impero.

“Là dove c’era l’erba ora c’è…” cantava il Celentano d’annata nella sua canzone, in questo caso ballata, più nota e importante.

Ma mentre via Gluck è stata divorata dai tentacoli del cemento milanese, mentre al posto dell’erba “ora c’è una città“, al posto dell’erba di Teverola ora ci sono una serie di depositi stile Paperon de’ Paperoni, con tanto di palme americane di tipo Washington, con Bentley e Ferrari scorrazzanti.

Ma lì c’era l’erba nel 2003, non un capannone dismesso e da ristrutturare.

Basta guardare la foto satellitare e quella del medesimo luogo di oggi.

Ne abbiamo selezionate solo due (GRUPPI 1 e 2), ma diverse altre ce ne sono.

La terza (GRUPPO 3), invece, l’abbiamo selezionata proprio per fornire una controprova validante al metodo utilizzato. Si tratta, infatti, dell’unico caso in cui due fabbricati già esistenti vengono uniti fra loro realizzando forse l’unica vera ristrutturazione.

Per il momento non formuliamo commenti, in attesa di declinare tutti gli elementi tecnici che dimostrano inconfutabilmente cosa sia l’Asi di Caserta, autentica risultante di centinaia e centinaia di atti a dir poco discutibili, paradigma principale e fondamentale del sistema delle relazioni tra pubblico e privato in questa provincia, da sempre connotato da…

No, la parolina la scriveremo a tempo debito, quando le argomentazioni diverranno inoppugnabili.

GRUPPO 1:

GRUPPO 2:

GRUPPO 3: