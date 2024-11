ESCLUSIVA. Luciano Ligabue farà un concerto davanti alla Reggia di CASERTA

Tre indizi fanno una prova. Il primo: oggi pomeriggio, come mostra la foto, è uscito dal monumento insieme al noto organizzatore di grandi eventi Massimo Vecchione. Gli altri due indizi li leggete nell’articolo

CASERTA – Diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ebbene, i tre indizi ci sono e la prova, con ogni probabilità, arriverà domani.

C’è l’indizio, immortalato in una esclusiva foto che pubblichiamo, del celeberrimo cantautore Luciano Ligabue che esce dalla Reggia di Caserta affiancato dal noto organizzatore della fortunata rassegna “Un’Estate da BelvedeRe”, Massimo Vecchione; c’è il truck di Rtl 102.5, immortalato in un’altra foto, che domani pomeriggio alle 15:30 annuncerà un nome importante, che sarà la grande firma della prossima estate in musica a Caserta, con un concerto davanti alla Reggia; c’è un appuntamento per una conferenza stampa di presentazione dell’evento, la quale si svolgerà, sempre domani, in via dei Tribunali a Napoli.

Tutti questi elementi ci portano a ritenere che Caserta ospiterà un evento musicale epocale e che a suonare sarà proprio Luciano Ligabue.

Alle 15:30 di domani si avrà l’ufficialità, quando Ligabue entrerà nel truck di Rtl 102.5 già parcheggiato davanti al monumento vanvitelliano. Seguiremo la notizia minuto per minuto con novità e aggiornamenti.