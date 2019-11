ESCLUSIVA S.MARIA C.V. Ecco il NOME dell’amministratore giudiziario, indagato insieme a Leone e Ciccio Zagaria per la compravendita di attrezzature per caseificio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si era capito che essendo un’indagine della dda ed essendo coinvolto un amministratore giudiziario, nell’indagine che ha messo nei guai l’ormai ex assessore Nicola Leone, c’era una compravendita che non poteva che riguardare dei beni sotto sequestro.

Al centro dell’indagine della Dda che ha condotto ieri alla perquisizione nello studio dell’avvocato di Santa Maria Capua Vetere, c’è l’acquisto di alcune attrezzature per caseifici che si trovavano, come detto, sotto sequestro. Secondo Francesco Zagaria, oggi collaboratore di giustizia ed ex cliente di Leone, la proposta, partita dallo studio legale, sarebbe stata avallata proprio da Zagaria che così ne sarebbe rientrato di fatto in possesso. Per questo motivo sono indagati anche l’amministratore giudiziario che si chiama Olga Orecchio, il liquidatore ed il nuovo amministratore dei beni, situati tra Capua e Pignataro.