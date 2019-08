TERRA DEI FUOCHI. Esercito e Municipale in azione contro sversamenti illegali di rifiuti

SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) – Una brillante operazione congiunta tra l’esercito e la polizia municipale di Sant’Arpino ha portato stamani a dei controlli mirati allo sversamento di rifiuti presso una fabbrica di tessuti mirati. Ad annunciare l’iniziativa nell’ambito del contrasto dello sversamento illecito di rifiuti spaciali, nel contesto della terra dei fuochi è lo stesso primo cittadino, Giuseppe Dell’Aversana, che scrive: “Una pattuglia dell’esercito dell’operazione “ Terra dei Fuochi” ha allertato ieri il comando Vigili Urbani per un controllo presso una fabbrica di confezioni sartoriali, ricadente nel centro storico di Sant’Arpino. Sono stati effettuati diversi accertamenti amministrativi ed anche sulla provenienza del materiale (stoffa) utilizzato oltre che sulla ditta incaricata dello smaltimento degli scarti di lavorazione. Sono in corso ulteriori accertamenti riguardanti la regolarità contabile ed occupazionale. L’intervento è stato realizzato dopo che la pattuglia nel suo giro di perlustrazione aveva notato un furgone che caricava buste da questo sito artigianale. Grazie ad un protocollo d’intesa fra i comuni Atellani ed Esercito si è creata una sinergia e collaborazione istituzionale per evitare sversamenti abusivi causa di roghi tossici. Sul territorio esiste una rete di controllo. Molti anche i cittadini che collaborano e che personalmente ringrazio. Preziosa l’attività dei vigili urbani, che nonostante le mille emergenze quotidiane e nonostante la carenza dii uomini sono sempre pronti a vigilare ed intervenire. Con loro abbiamo chiuso strade interpoderali di campagna, bloccato incendi, avvisati vigili del fuoco. Inoltre abbiamo avviato una pulizia radicale del territorio che continuerà per tutto settembre. Non ci fermiamo mai! Facciamo l’impossibile per scongiurare roghi tossici. Forse sarà insufficiente Chiediamo scusa ma queste sono le nostre possibilità e noi diamo il massimo con tutte le energie e risorse disponibili. Abbiamo predisposto tutti gli atti amministrativi ed operativi che potevamo fare ed abbiamo partecipato alla marcia di Lusciano oltre ad elaborare un documento congiunto con tutte le altre amministrazioni comunali dell’agro Aversano. Siamo tutti sentinelle di questo territorio. Chiediamo comprensione e soprattutto collaborazione per diventare tutti insieme una sola forza ! Chi getta rifiuti in strada e nei campi è un delinquente. Chi brucia rifiuti è un assassino! Fermiamoli!”