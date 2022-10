ARIENZO – Il neo allenatore del Benevento Fabio Cannavaro, di passaggio in bici ad Arienzo, si รจ fermato in un noto bar della zona, dove ha trovato il tempo per scattare qualche foto. L’ex capitano della Nazionale ha approfittato della giornata di riposo dopo l’esordio di ieri sulla panchina dei Sanniti, per un giro tra le province di Caserta e Benevento.