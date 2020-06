FOTO E VIDEO. Incredibile: nasce Sexy Stop, il parcheggio per le coppiette in amore. ECCO DOVE

SAN MARCO EVANGELISTA (Lidia e Christian de Angelis) – Nasce il Sexy Stop, il parcheggio per le coppiette in amore. In queste ore sui social impazza una polemica tra chi è a favore e chi contro all’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di giovani i quali hanno creato un parcheggio in via Monti a San Marco Evangelista, che può ospitare fino a 50 auto, separate tra loro da teli e pareti di cemento, dove le coppie ufficiali, o clandestine, possono a soli 5 euro all’ora appartarsi per alcuni momenti intimi, dalle 18 fino alle 2 del mattino.

L’apertura della struttura era stata rimandata a causa dell’esplosione del virus, ma da oggi riapre e lo annuncia ufficialmente, invitando tutti ad approfittare per poter “ricongiungersi” con la propria amata o il proprio amato.

In città sono anche stati distribuiti centinaia di volantini che annunciano il via all’attività. I cittadini, intanto, sono preoccupati per il gran numero di via vai di auto in piena città e si chiedono come sarà possibile garantire le regole anti-covid, lì dove, proprio il distanziamento sociale non sarà possibile.