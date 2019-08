FOTO E VIDEO. MUTANDE BOLLENTI. L’estate di fuoco di Michele Izzo. “Fulminato” in Sardegna e in Corsica da una bella avvocatessa bolognese

CASERTA (g.g.) – E’ un’estate di svolta quella che sta vivendo in Sardegna e in Corsica Michele Izzo. Da quando esiste CasertaCe, circa 10 anni, partendo da posizioni occhiute e spesso molto critiche legate al suo antico e fondamentale incarico a capo della segreteria particolare del potentissimo Nicola Cosentino, abbiamo dovuto gradualmente rivedere la nostra idea e la nostra valutazione su di lui. Questo perché gli elementi umani, ciò si capisce con il cammino dell’età e dell’esperienza, sono, a differenza di quanto si possa credere e si possa classificare dentro una visione manichea delle persone e delle cose, incidono molto di più quanto normalmente si possa ritenere nel giudizio complessivo relativo anche alla funzione pubblica svolta. In poche parole, se uno, nella propria sfera privata, umana è definito da certi requisiti, da certi limiti che ne perimetrano il carattere e a questo danno un’identità, è difficile, anzi impossibile, che nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, anche al fianco di un politico problematico com’è stato Cosentino, possano andare al di là di un certo limite.

Questo abbiamo capito negli anni di Michele Izzo. Si tratta di una persona ottimista per talento e quindi in grado di svolgere una funzione positiva nelle dinamiche relazionali all’interno delle quali lui si pone generosamente e, ve lo garantisco io, disinteressatamente rispetto a un problema del prossimo. per cui, questa è una mutanda bollente sui generis. Un po’ corriva, un po’ ruffiana, un po’ complice e sicuramente faziosa. Nel senso che a me e a noi di CasertaCe, giornale che ha avuto sempre in Michele Izzo un prezioso interlocutore che non ha mai chiesta neanche una volta di tutelare un politico e una posizione, non può che far piacere la letizia che sta attraversando questi sui giorni di vacanza, trascorsi nei luoghi che più ama e che raggiunge ogni anno in una Sardegna che a Michele piace soprattutto nei suoi aspetti naturali, ancestrali, selvaggi e che accoppia alla Corsica per gli stessi motivi.

Questo video che pubblichiamo e queste foto, non ce ne voglia Michele Izzo, ne abbiamo acquisiti e siccome un giornalista è tale e non può mai pensare, rischio la perdita della sua credibilità, di discriminare nelle scelte in base al gradimento personale e al rapporto, le pubblichiamo per intere. Michele Izzo in dolce compagnia di un’avvocatessa di origini romane, trapiantata a Bologna. Non si sappiamo se si tratta di una tenera amicizia o se sarà un seguito. Mai come questo caso amiamo dire, per auspicio e per rispetto, se son rose, fioriranno.

Fatto sta che Michele e l’ancora misteriosa avvocatessa hanno passato diversi giorni insieme e, a quanto si dice, una notte nello stesso albergo, il hotel Des Pecheurs, nell’isola corsa di Cavallo.