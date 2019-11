FOTO. S.MARIA C.V. “Ero sola alla fermata e un uomo si è masturbato davanti a me”. Il racconto raccapricciante di una ragazza

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tramite la versione sammaritana della pagina Facebook Ciò che vedo in città è uscita fuori una denuncia di una ragazza che avrebbe subito una molestia. La definiamo così perché, se fosse confermata, lo si voglia accettare o meno, non il contatto ma è l’abuso a rendere la molestia tale. Stamattina intorno alle undici, in corrispondenza della fermata Clp, la vittima, una ragazza stava aspettando il pullman per Napoli. Poco dopo, dinanzi a lei si ferma una macchina con un uomo all’interno, descritto come di età compresa tra i 60 e i 70anni, il quale l’avrebbe inizia a fissare in maniera strana ed insistente. La ragazza si sarebbe accorta di ciò e avrebbe distolto lo sguardo. Continuando a sentirsi osservata si sarebbe girata, nella speranza che l’uomo avesse terminato questo strano sguardo, ma all’interno dell’auto il presunto molestatore avrebbe iniziato a masturbarsi. Fortunatamente il bus arriva e la ragazza e scappata via.