Gadget personalizzati per studenti: quali sono i più efficaci?

Da qualche tempo a questa parte è in costante aumento il numero di istituti scolastici che decidono di distribuire in omaggio gadget personalizzati per studenti, con diverse finalità: da un lato per accrescere lo spirito di comunità degli alunni già iscritti, e dall’altro lato per attirare nuovi allievi. Nella maggior parte dei casi l’occasione principale in cui vengono regalati i gadget promozionali è rappresentata dagli open day, ma ci possono essere anche altri eventi che si prestano a tale funzione, nel contesto di attività non prettamente didattiche. Quel che è certo è che le scuole vantano un potenziale pubblicitario davvero elevato.

Gadget scolastici: perché e come sceglierli

Chi mette a disposizione oggetti e prodotti che gli studenti possono trovare utili nella propria vita quotidiana ha la certezza di attirare l’attenzione non solo degli allievi, ma anche degli insegnanti. In questo modo, il brand potrà essere esposto a una platea di persone decisamente ampia e variegata. Al contrario, sarebbe un errore distribuire oggetti e accessori che non hanno niente a che vedere con la vita e le esigenze degli studenti. Bisogna prestare la massima attenzione, dunque, quando si sceglie di investire nei gadget promozionali, per non correre il rischio di perdere soldi e tempo a causa del prodotto sbagliato. Vediamo, dunque, quali sono le proposte su cui conviene puntare.

Le sacche

Un esempio è offerto senza dubbio dalle sacche personalizzate, che in virtù della loro conformazione offrono molteplici vantaggi: sono leggere e quindi semplici da trasportare; inoltre, hanno dimensioni compatte ma nonostante ciò riescono a contenere un numero elevato di oggetti. Vale dunque la pena di puntare sulle borse con i lacci, molto apprezzati dai ragazzi delle scuole medie e superiori per la praticità che garantiscono negli spostamenti. Usate per andare in palestra ma anche nel tempo libero, sono preziose per riporre e conservare il cambio per le ore di educazione motoria e le scarpe da ginnastica.

Le calcolatrici

Fondamentali sia a casa che a scuola, le calcolatrici personalizzate rappresentano la soluzione ideale per comunicare un messaggio o far vedere un logo a tantissime persone. Contribuiscono a trasmettere un’immagine seria e professionale, il che non è certo un male quando si tratta di pubblicizzare una scuola. Volendo, possono essere abbinate ad altri oggetti da usare nella vita di tutti i giorni, come le penne in plastica. Molto apprezzate sono le calcolatrici tascabili, come pure i modelli a 12 cifre e quelli con alimentazione solare.

Le borse per il laptop

Altrettanto apprezzabili risultano le borse porta pc, che a volte possono essere dotate anche di una tasca per ospitare una bottiglietta o una borraccia: il che è fondamentale per sopperire alla sete. Questo tipo di borsa è molto resistente e robusto, proprio perché destinato a contenere computer portatili e più in generale oggetti pesanti come tablet e libri di testo. La presenza di imbottiture e scomparti ad hoc assicura una protezione supplementare, che non può essere garantita da uno zaino tradizionale. È evidente che queste borse sono utili in modo particolare per gli studenti universitari.

Le borracce

Proseguendo nella rassegna di gadget per studenti non si possono non citare le borracce personalizzate, che possono essere decorate per mezzo delle incisioni laser. La superficie di stampa di questi oggetti è molto ampia, e consente dunque di inserire con facilità non solo il logo della scuola, ma anche eventuali scritte, che potranno beneficiare di una straordinaria visibilità. È possibile riporre le borracce nello zaino senza difficoltà: gli studenti non potranno che apprezzare questi oggetti promozionali, se non altro per la loro connotazione fortemente sostenibile.

Come comprare gadget per gli studenti