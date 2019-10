Giovane medico ucciso da un’auto in corsa. Domani Sergio Di Meo Junior compare davanti al giudice

AVERSA (l.d.a./c.d.a.) – Domani, presso il Tribunale di Napoli Nord, davanti al Gip Daniele Grunieri, si terrà la prima udienza preliminare nel processo a carico del giovane Sergio J. Di Meo, accusato della morte del giovane medico Giuseppe Capone. Il fato ha voluto che l’udienza si terrà proprio il giorno in cui Capone avrebbe dovuto presenziare alla sua specializzazione medica, per poi essere assegnato ad una struttura ospedaliera.

Lo scorso 8 gennaio 2019, intorno alle 20:30, in via Salvo D’Acquisto ad Aversa, mentre la vittima rientrava a casa dopo la palestra, fu travolto ed ucciso sul colpo da una auto, a bordo della quale viaggiavano 4 giovani aversani con alla guida il figlio del commercialista normanno e patron della squadra di pallavolo Sergio Di Meo, Sergio Junior Di Meo. Il ragazzo era a bordo di una vettura che non poteva guidare, in quanto da poco patentato.

Capone a causa dell’impatto era finito sul parabrezza della vettura prima e poi in terra dopo un volo di diversi metri ed è deceduto in strada. La famiglia di Capone, il padre Gerardo, anch’egli medico, e la madre Sandra, docente, e la sorella Alessandra, non si danno pace per questa terribile perdita. Una vita stroncata nel fiore della giovinezza, un futuro luminoso nella medicina e un notevole contributo alla società con la progettazione di importanti iniziative che Capone stava avviando.