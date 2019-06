GOMORRA 5, la repubblica al servizio del clan. Alla riunione con Capitone, un poliziotto, un agente penitenziario e un vigile urbano. E sui videopoker di Claudio Buttone…

MARCIANISE – (g.g.) Michele Froncillo e Claudio Buttone sono due collaboratori di giustizia molto diversi tra loro. Se non fosse altro per un discrimine generazionale. Froncillo è stato uno dei primi, se non addirittura il primo, dei pentiti del clan Belforte, Claudio Buttone è uno degli ultimi. Dunque, tutto sommato può essere anche interessante, suggestivo metterli insieme nello stesso articolo.

Froncillo è quello risalente, remoto. In principio fu la droga a Marcianise. Ma a cominciare furono i Piccolo e non i Belforte. E d’altronde, lui è stato un esperto della materia visto che poi successivamente, per anni, ha svolto la funzione di grande coordinatore di tutti i meccanismi dello spaccio controllando tutti i piccoli e grandi trafficanti della città.

Di Froncillo, ampiamente sfruttato dai giornali nel corso degli anni, ci pare interessante estrapolare la parte in cui parla della riunione, appena uscito dal carcere, che Felice Napolitano Capitone, già da qualche tempo arruola nei Belforte dopo la defezione da quello rivale, convoca a casa sua.

C’era il cugino già noto “Ciavarella”, al secolo Felice Napolitano a sua volta, che poi sarebbe morto in un incidente stradale. C’erano poi i fedelissimi di Napolitano, cioè Antimo Piccolo, però attenzione, l’altro Antimo Piccolo, quello detto “Benur” transitato insieme al Capitone nella fazione dei Belforte, poi c’era il nolano Francesco De Sena, e poi due altri soggetti pure nolani, Felice detto “mattonella” e l’altro detto “paradise” di cui Froncillo afferma di non conoscere il cognome.

Ma la cosa straordinaria, pazzesca di questa riunione è che vi era presente più lo stato che i camorristi. Allo stesso tavolo con il killer e i suoi accoliti, c’erano infatti il poliziotto Francesco Braccio, il vigili urbano di Marcianise Giovanni Sibillo, il poliziotto penitenziario Salvatore D’Alessio.

Una cosa su cui è inutile commentare ulteriormente.

Per quanto riguarda invece Claudio Buttone, il suo è un racconto riguardante i rapporti complicati, difficili con Andrea Letizia, il quale pretendeva il pagamento di una tangente per l’attività lucrosissima di distribuzione dei videopoker che lo stesso Buttone faceva insieme al suo socio Mauro Russo.

Ci furono momenti di tensione tra Andrea Letizia e Claudio Buttone. Quando quest’ultimo andò a casa del Letizia prese anche due schiaffi. Ma non fece una grinza e disse che anche per questi atteggiamenti lui non avrebbe mai pagato un euro. A quel punto, Andrea Letizia desistette, temendo, fondatamente, una reazione dei Belforte, decimati dagli arresti, ma ancora in grado di esprimere una temibile capacità militare.

Poi arrivò Pasquale Piccolo detto Rockfeller a cui non faceva difetto la spavalderia e che Claudio Buttone aveva sempre sognato di poter ammazzare, per vendicare l’omicidio di suo fratello Giuseppe effettuato dal clan rivale, e nel quale Pasquale Piccolo aveva avuto un ruolo in sede di pianificazione.

Alla fine, 500 euro Claudio Buttone li concede. Li storna dalla cifra che dava mensilmente a Gennaro Buonanno, il quale aveva chiesto una mano perchè in difficoltà economica. Cifra che a sua volta ballava da quella di 6mila euro al mese che Mauro Russo consegnava puntualmente ad Albina Natale, moglie di suo fratello Bruno Buttone.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA