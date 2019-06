GOMORRA 5. Vita ed opere di un “camorrista trasformista”. Quando i Quaqquarone facevano estorsioni lungo Corso Trieste a CASERTA

MARCIANISE – Analizziamo oggi, nello stralcio dell’ordinanza che ha sgominato il clan Piccolo-Letizia, il profilo criminale del collaboratore di giustizia Mario Russo. Si tratta di un camorrista che ha militato sia nel clan Piccolo sia nel clan Belforte, figlio di tal Giovanbattista Russo, detto ‘o pechinese, ucciso il 9 gennaio 1997 dai Belforte in quanto affiliato del clan Piccolo, nella storica guerra che i due gruppi contrapposti si facevano in quegli anni.

Mario Russo racconta i passaggi fondamentali della sua “carriera” criminale: in un primo momento, entra tra le fila del clan Piccolo, così come suo padre. Lo affilia Carlo Valentino. A quell’epoca nel gruppo c’erano Francesco Spina, Michele Di Giovanni e tale Biagio “Marmolivo”: tutti poi ammazzati nella guerra di camorra.

Nonostante l’affiliazione però, Mario Russo finisce per la prima volta in carcere per delle rapine. All’uscita, si allontana sempre più dai Quaqquarone, proprio perchè i componenti di quel gruppo erano stati ammazzati, temendo per la sua vita. Secondo il suo racconto, a salvargli “la pelle” fu Michele Froncillo (oggi collaboratore di giustizia), che lo prese sotto la sua ala protettiva, introducendolo di nuovo nella criminalità organizzata marcianisana, stavolta nel gruppo dei Belforte: i Mazzacane, infatti, avevano già decretato la sua esecuzione. L’intervento di Froncillo aveva effettivamente evitato un altro delitto.

Ma i colpi di scena e i cambi di fronte per il pentito non finiscono qui. Michele Froncillo si pente e questo apre un nuovo scenario: Russo si trova in carcere e viene immediatamente avvicinato dai detenuti Enzolino Timbone, Franco Piccolo di Casapesenna, Celeste Francesco Antonio che gli propongono di proseguire le attività del clan Piccolo. Ma Russo non è convinto.

Una volta scarcerato, a casa sua si presenta Primo Letizia, cugino di Andrea Letizia che gli dice che questi vuole incontrarlo. Russo è titubante ed attende due settimane prima di cedere. Dopo 15 giorni, incontra Andrea Letizia insieme a Michele Maietta e Domenico Piccolo. Decide di ritornare a compiere attività criminali, ancora una volta, per il gruppo Piccolo, convinto dal Letizia che gli aveva detto che le cose all’interno dei Quaqquarone erano cambiate: Russo infatti non aveva mai accettato che il gruppo Piccolo fosse stato dimezzato dagli omicidi senza “rispondere” agli agguati eliminando i componenti dei Belforte.

Resta affiliato fino al suo nuovo arresto avvenuto nel 2009.

Ultimo passaggio: Timbone, Franco Piccolo, Celeste Francesco Antonio, insieme ad Achille Piccolo, secondo il racconto di Mario Russo, erano tutti imputati per un’estorsione avvenuta lungo Corso Trieste a Caserta. I Quaqquarone, insomma, avevano messo radici anche nella città capoluogo.

