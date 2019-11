GOSSIP IMMAGINIFICI, OVVERO PIACEVOLI BALLE SUL WEB. Tradisce la compagna con la sorella e hanno un figlio. Una notte dorme a casa di una, una notte dall’altra

RECALE/PORTICO/MACERATA CAMPANIA – Ci sono momenti nella memoria giornalistica che restano impressi: lo sbarco sulla luna, la caduta del muro di Berlino, le monetine lanciate contro Bettino Craxi. Ma la notizia di cui aspettavamo risvolti riguarda una mitica “cosa a tre” familiare, un menage a trois nato sotto lo stesso tetto, o quasi. Era marzo quando, tramite la mitica rete, uscì fuori una storia tutta made in Recale. Una donna di circa 40 anni, con figli, aveva iniziato una relazione clandestina. E fin qui, peccato per le corna del marito, ma “ci può stare”. Il suo toy-boy però è il suo futuro cognato, un uomo di Portico che stava per preparare il matrimonio con la sorella di quest’ultima. Guaio fatto, donna incinta. La 40enne, dopo 8 mesi, ha partorito, con leggero anticipo. La rete si chiedeva se ci ricordassimo di questa storia, ma noi non possiamo dimenticare certi attimi, certi passaggi figli di una follia buona, gentile e popolare.

L’uomo, il pover uomo, portichese doc, ha riconosciuto il piccolo, ma non ha lasciato la compagna 2oenne, la sorella della 40enne. Ora pare che l’uomo, e qui si entra nella leggenda metropolitana, stando a ciò che la rete racconta come un Omero contemporaneo, che il giovane padre viva un po’ da una parte, un po’ dall’altra. Una notte si corica a Recale, una notte a Portico. Bipartisan.