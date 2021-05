Grave, gravissimo. Un segretario comunale accusa l’amministrazione di aver falsificato la sua firma. Per favore, non si faccia finta di niente come al solito

Il caso sollevato da alcuni esposti presentati da Valentina Santini, dirigente nei Comuni di Roccamonfina e Casapesenna. Al sindaco Montefusco diciamo: o lei denuncia la Santini, o la smentisce, ma punto per punto, oppure c’è qualcosa di losco nell’assunzione dal Comune di Minturno di un nuovo funzionario

ROCCAMONFINA – Nel deserto del relativismo, cioè del modo in cui le persone, quelle che con molta approssimazione si definiscono cittadini, vivono la grande questione dei metodi con i quali vengono gestiti gli enti pubblici, a partire dai Comuni, si intravede qualche volta, seppur in lontananza, qualche fiore.

Però, siccome sempre di deserto si tratta non è detto che quello che si scorge sia solamente un miraggio, cioè qualcosa che appare, pare, ma in realtà non è.

Abbiamo cazzeggiato un poco con questa metafora, peraltro non certo originalissima, perché ci sembra adatta ad introdurre un articolo che racconta di alcune iniziative assunte da un segretario comunale in carica e che da tale chiede, fino a questo momento invano, che le autorità della potestà amministrativa, cioè la Prefettura, e della potestà penale, cioè la Procura, intervengano quantomeno allo scopo di verificare se i fatti esposti siano o meno fondati.

E qui non si scappa, devi sempre fare i conti, come a noi capita ogni giorno, con una sorta di nonsense.

Perché se ad una Prefettura o a una Procura arrivano una o più lettere anonime, magari è utile dare un’occhiata, ma certo chi si nasconde dietro all’anonimato , se è vero che lo può fare per timore, è anche vero lo può fare per un proprio interesse, per giocare una partita che, attraverso la sollevazione di uno scandalo si possono creare nuovi spazi da occupare, a riscontro di una propria ambizione.

Ma se gli esposti recano la firma di un segretario comunale, cioè di una figura istituzionale che giura sulla Costituzione Italiana quando assume l’alta funzione di essere l’occhio della Repubblica, dello Stato Unitario, all’interno di una diramazione secondaria e territoriale dello stesso, allora non si può mandare la vicenda in cavalleria.

E invece a Caserta succede proprio così.

C’è sempre una terza via, farisaica, codina, ipocrita, che punta a far decantare le tensioni in modo che alla fine, a soccombere, sia sempre chi denuncia, nel caso specifico adempiendo a un qualcosa che fa parte direttamente dei contenuti della funzione esercitata.

La Repubblica Italiana ha due strade rispetto alla vicenda che raccontiamo: o la segretaria comunale, che esercita la sua attività nei Comuni riuniti in convenzione di Roccamonfina e di Casapesenna, è una delinquente calunniatrice o diffamatrice o una pazza da internare, e allora non si capisce perché le venga consentito di esercitare la sua delicatissima professione, oppure quelle notizie di reato che sprizzano da ogni riga degli esposti presentati dal dirigente amministrativo, devono trovare ascolto, ma soprattutto riscontro in una attività di indagine amministrativa (ma non solo) che pure affrontata con laicale terzietà, non può non tener conto del fatto che un segretario comunale, che opera in un Comune in cui, fino all’assegnazione della sede, non conosceva nessuna, e di cui sapeva dell’esistenza solo grazie alla carta geografica, debba giocare una sua bieca partita lanciando accuse a casaccio.

Valentina Santini, segretario comunale in questione, ha denunciato fatti gravissimi. Se questi sono veri, il sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco e la sua giunta non possono rimanere più in carica, ma su di loto deve essere aperta una approfondita indagine amministrativa e penale.

Inoltre, in attesa che alla dottoressa Santini venga prescritta una visita psichiatrica, il primo cittadino di Roccamonfina, cioè il , di fronte a ciò che è stato scritto negli esposti, uno inviato alla Procura e un altro all’Anac, ma ci risulta che esistano anche delle note spedite in Prefettura e finite sulla scrivania del solito Lubrano, dicevamo il sindaco di Roccamonfina farebbe bene a recarsi dai Carabinieri e a denunciare la segretaria comunale per i reati di diffamazione e forse addirittura calunnia.

Se non lo fa, siamo autorizzati a pensare che la Santini abbia ricostruito correttamente fatti e circostanze e che dunque rappresenta l’ennesimo vulnus alla corretta dinamica che dovrebbe rendere armonici poteri e contropoteri, pesi e contrappesi.

Come dicevamo i vecchi mercatali con la parlantina sciolta “Venghino siori e siore, ci vogliamo rovinare!”. Al sindaco di Roccamonfina diciamo che per cominciare basterebbe anche una sua presa di posizione ufficiale, che vada però a confutare, punto per punto, ciò che la Santini denuncia.

Non sarebbe una reazione sproporzionata, bensì dovuta e doverosa, perché da un lato c’è il governo nazionale, cioè la Santini, la quale afferma che la sua firma sarebbe stata falsificata e che lei non ha mai dato il nulla osta alla delibera con la quale il Comune di Roccamonfina ha assunto, secondo la segretaria comunale illegalmente, un certo “D’Elia”, con il sistema dello scavalco d’eccedenza.

12 ore a settimana che mai e poi mai la Santini avrebbe potuto autorizzare in quanto un Comune, che al tempo non aveva ancora approvato il Bilancio di Previsione e che dunque opera in esercizio Provvisorio attraverso il sistema dei cosiddetti dodicesimi, ben conosciuto dai nostri lettori, abituati a consultare i nostri lavori riguardanti la contabilità degli enti locali.

Questa assunzione, dato che abbiamo già usato un termine manzoniano rilanciamo con un’altra espressione, “s’ha da fare” ad ogni costo.

E se la segretaria Santini, come lei scrive, collegata in videotelefono con quella seduta di giunta afferma senza se e senza ma, con ampia profusione di riferimenti normativi, che poi abbiamo letto, precisamente elencati nell’esposto presentato all’Anac, allora noi licenziamo un brogliaccio, ci mettiamo una firma e poi procediamo con la delibera.

Ora, se la Santini dice una menzogna, negando di aver apposto una firma che invece ha messo, allora dobbiamo rimuoverla dall’elenco dei segretari comunali.

Ma per fare questo occorre un’indagine, magari una perizia calligrafica approfondita, in modo da capire se quella firma sia stata imitata.

Ecco perché diciamo che farebbe bene, il sindaco di Roccamonfina, a cominciare a smentire quello che la segretaria comunale denuncia.

Non a parole, ma mettendolo nero su bianco in esposti e in note inviati alla Procura della Repubblica, all’Anac e alla Prefettura.

Noi abbiamo la testa dura. Da liberali e laici dobbiamo affermare che non possiamo avere la certezza delle ragioni esposte da Valentina Santillo.

Ma intanto lei le ha esposte, mentre l’amministrazione comunale di Roccamonfina non le ha confutate ufficialmente.

Dunque il prefetto farebbe bene a chiamare tutti e due, cioè la segretaria e il sindaco, e raccomandando loro di non prendersi a mazzate, metterli a confronto in un contraddittorio finalizzato a stabilire la verità.

Magari durante questa audizione si potrebbe chiedere al sindaco se è vero che il parere, formalizzato e propedeutico al via libera all’arrivo di D’Elia al Comune di Roccamonfina per 12 ore alla settimana sia stato dato da un altro dipendente, manco a dirlo arrivato con le stesse modalità e soprattutto dallo stesso Comune, cioè Minturno, che negli atti dell’amministrazione non compare, visto e considerato che il D’Elia verrebbe attinto dal Comune di Formia, di cui sicuramente non è dipendente.

Se la Santini ha torto, galera o manicomio; se la Santini ha ragione, qualcuno ha compiuto i reati di falso ideologico e di abuso d’ufficio in concorso. Anzi, c’è anche un ignoto che si è macchiato della colpa di aver sostituito una firma.

Su questa vicenda ritorneremo e manterremo alta la guardia, sperando che il sindaco di Roccamonfina si faccia vivo. Non sappiamo se ha letto gli esposti della Santini, se non l’ha fatto, glieli mandiamo noi insieme a una decina di domande a cui rispondere nel dettaglio e senza, come si dice, ciurlare nel manico.