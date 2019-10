GRICIGNANO D’AVERSA. Disposta l’autopsia per Rossella Costanzo, la bimba morta dopo soli 10 giorni di vita

GRICIGNANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – È stata disposta l’autopsia sul corpicino della piccola Rossella Costanzo, deceduta a soli 10 giorni di vita per cause ancora da chiarire.

Secondo quanto si è appreso, la piccola ha avuto problemi respiratori forse per cause non diagnosticate al momento della nascita. I genitori, vedendo la piccola in affanno, l’avevano portata di corsa in ospedale per essere soccorsa, ma dopo alcuni tentativi di rianimazione la bimba si è spenta.



La famiglia Costanzo/Fondino ha nominato un medico legale di parte per assistere all’autopsia che si terrà nei prossimi giorni. Il tutto per chiarire le reali cause del decesso visto che potrebbero esserci dei nessi relativi ad eventuali fattori non diagnosticati.Probabilmente la magistratura potrebbe aprire un fascicolo in Procura su eventuali responsabilità per questo decesso, poi la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.