GUARDA IL VIDEO. I ladri provano (di nuovo) il colpo in villa. Proprietario “salvato” dai guardiani virtuali

CASERTA – Secondo tentativo di intrusione sventato presso una villa di Frattamaggiore grazie a BOR.



Una banda di ladri è giunta a bordo di un’auto scura presso la villa di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, al confine con il Casertano



Dalle immagini video si nota che un individuo a volto coperto è sceso dall’auto e si è diretto verso l’ingresso dell’abitazione per capire se ci fosse qualcuno a custodire l’area.



Non sapeva che la villa è sorvegliata dai Guardiani Virtuali che, connessi da remoto e in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno rilevato la sua presenza e lo hanno costretto alla fuga.



La tempestività con cui vengono rilevate le anomalie consente di ottimizzare i tempi di pronto intervento sul posto, infatti, il sistema BOR potenzia le tradizionali forme di guardiania.



Guardiani e supervisori comunicano in tempo reale con il titolare dell’impianto e, su delega di quest’ultimo, con gli organi preposti alla gestione delle emergenze.



Il proprietario della villa, di cui non citiamo il nome per ovvie ragioni di privacy, oltre al sistema BOR dispone della presenza sul posto di guardie giurate che intervengono tempestivamente per gestire adeguatamente le singole circostanze.



La

modalità con cui è stato gestito questo evento dimostra che il Sistema BOR rende più efficaci i sistemi di sicurezza tradizionali e previene furti, intrusioni e danni.Chi fosse interessato può chiamare il Numero Verde 800 126 494 per ricevere una consulenza personalizzata oppure può visitare il sito: borsecurity.it