GUARDA IL VIDEO: LADRI A CASERTA. Uomo e donna provano ad entrare in una villa di CENTURANO

CASERTA – Frazione Centurano, via Marzano. Una coppia di ignoti fa irruzione in una villa privata e stando alle immagini riprese dalle telecamere sembrano cercare un modo per entrare nell’appartamento.

Costretti alla fuga dall’allarme che con tutta evidenza credevano di essere riusciti a disinnescare, si allontanano comunque dopo essere riusciti a compiere un certosino sopralluogo che potrebbe essere utile per eventuali colpi futuri.

Si tratta di un uomo ed una donna le cui immagini sono ora al vaglio degli inquirenti.